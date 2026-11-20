Трампа во время поездки в Китай сопровождал самолет "Судного дня" TMZ: самолет "Судного дня" E-4B обеспечивал сопровождение Трампа в поездке в КНР

Москва20 ноя Вести.Оперативный воздушный командный пункт президента США, оснащенный возможностью управления американскими ядерными силами Boeing E-4B Nightwatch сопровождал самолет Дональда Трампа во время его визита в Китай и на обратном пути в США, сообщил портал The War Zone (TWZ).

По данным издания, во время полета Трампа в КНР были задействованы все три президентских лайнера на базе Boeing 747: два VC-25A предыдущего поколения и "новый бывший катарский борт VC-25B Bridge".

К этой авиагруппе также присоединился "милитаризованный 747-й — E-4B Nightwatch", который называют самолетом "Судного дня", говорится в публикации.

По пути в китайский Шэньчжэнь на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Трамп овершил короткую остановку в Маниле на Филиппинах.

Примерно в это время E-4B вылетел с базы в Небраске и был переброшен на американскую базу Кадена на японском острове Окинава, откуда он поднялся в воздух, чтобы сопровождать президентский лайнер на обратном пути из КНР, добавляет портал.

TWZ обратил внимание, что сопровождение со стороны E-4B во время зарубежных визитов американского лидера — стандартная практика.

Такие самолеты защищены от электромагнитного импульса ядерного взрыва, способны оставаться в воздухе несколько дней и служат летающим штабом для высшего руководства страны на случай возможного кризиса или ядерного конфликта.

Кроме того, при зарубежных поездках E-4B держат в нескольких десятках миль от основного президентского борта — как резервную машину и укрытие на случай чрезвычайной ситуации.

Портал добавил, что роль E-4B возрастает на фоне перехода президентского авиапарка на новые VC-25B, которые, в отличие от VC-25A и E-4B, лишены функции дозаправки в воздухе, а подаренный Катаром Bridge может уступать старым машинам по некоторым системам связи и степени защиты.

19 ноября в рамках работы на АТЭС Трамп провел, в том числе, трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

По ее итогам американский лидер заявил журналистам, что все прошло отлично и лидерам стран удалось выстроить "фантастические отношения".

После завершения всех намеченных Трампом мероприятий самолет с президентом США на борту направился на авиабазу Эндрюс под Вашингтоном.