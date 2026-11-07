С авиабазы в Небраске в небо поднялся Boeing E-4B с командным пунктом Трампа

Самолет "Судного дня" президента США пролетел над Небраской С авиабазы в Небраске в небо поднялся Boeing E-4B с командным пунктом Трампа

Москва7 ноя Вести.Оперативный воздушный командный пункт президента США Дональда Трампа, оснащенный возможностью управления всеми американскими вооруженными силами, включая ядерный арсенал, поднялся в воздух с авиабазы Оффатт в штате Небраска. Boeing E-4B Nightwatch ("Ночной дозор"), который также называют самолетом "Судного дня", направился на восток Соединенных Штатов, сообщает газета Daily Mail.

Журналисты поспешили успокоить читателей издания, отметив, что взлет воздушного командного пункта не связан с экстренной ситуацией. Полет самолета "Судного дня" – рутинная проверка, учения, которые должны подтвердить его боеготовность, отметили в Daily Mail.

Самолет пролетел на юго-восток от района Омахи, а затем продолжил движение на восток через Средний Запад, пролетев над Иллинойсом и Индианой в Огайо. Boeing E-4B пролетел западнее от Вашингтона над Северной Вирджинией, а затем направился на юг информирует издание о полете 5 ноября

Самолет "Ночного дозора" оборудован системами связи, дозаправки и защитой от электромагнитных импульсов. Самолет принят на вооружение в 1980 году. Его расчетный срок службы обозначен 2039 годом. Лайнер может находиться в воздухе 12 часов без дозаправки.

Пентагон официально не подтвердил цель полета самолета "Судного дня", а также не стал информировать о тех, кто находился на его борту.

В октябре 2026 года министр войны США Пит Хегсет уже летал на этом самолете на встречу министров обороны стран АСЕАН на Филиппины. Один из четырех самолетов "Судного дня" также был замечен в Вашингтоне в день обращения Трампа к Конгрессу в феврале этого года. После обращения Трамп начал военную кампанию против Ирана.

ВВС США уже запросили 2,2 миллиарда долларов в 2027 финансовом году на создание нового воздушного командного пункта Boeing E-4C.