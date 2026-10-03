Вместо подарка от Катара: Трамп прилетел в Алабаму на старом самолете Трамп выбрал для полета в Алабаму прежний лайнер вместо подаренного Катаром

Москва3 окт Вести.Президент США Дональд Трамп совершил перелет в Алабаму на митинг сторонников, воспользовавшись старым самолетом, а не лайнером, полученным в подарок от Катара, сообщило РИА Новости.

Вылет борта номер один прошел с военной базы Эндрюс под Вашингтоном. Трамп занял место в бело-голубом самолете, в то время как подаренный властями эмирата лайнер имеет бело-темную гамму с красными и золотыми полосами.

В мае 2025 года королевская семья Катара подарила главе Белого дома Boeing 747-8, стоимостью 400 миллионов долларов. Американский лидер стал летать на новом самолете с июля 2026 года.

Американские СМИ отмечали, что по системам безопасности лайнер уступает ранее использовавшейся модели. На катарском Boeing Трамп прибыл в Турцию на саммит НАТО, проходивший 7 и 8 июля, однако из Анкары отправился на старом президентском самолете.

После завершения саммита Трамп непосредственно перед вылетом заявил, что "в память о прежних временах" вернется в США на самолете, который использовал прежде. Однако 11 августа он признал, что по рекомендации Секретной службы и военных сменил лайнер.

9 сентября перед отбытием Трампа в Даллас на съезд Республиканской партии журналисты заметили раскрытый надувной трап у нового президентского борта. Тогда это объяснили стандартной проверкой.

По информации портала Huffpost, Трамп пользовался старым бортом как минимум в пяти последних поездках по Соединенным Штатам в конце сентября.

Классический президентский самолет эксплуатируется с 1990 года; первым на нем летал 41‑й президент США (1989–1993 гг.) Джордж Буш-старший.