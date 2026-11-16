Трамп отправится на саммит АТЭС на подаренном Катаром самолете NBC: Трамп отправится на саммит АТЭС на подаренном Катаром самолете

Москва16 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп намерен совершить поездку на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на самолете, который был подарен Катаром, вместо действующего президентского борта Air Force One. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух американских чиновников.

Ожидается, что глава государства отправится в Азию в понедельник. При этом, как отмечает телеканал, сохраняются вопросы относительно модернизации воздушного судна, необходимость которой ранее отмечали в Белом доме.

Ранее Трамп заявлял, что подаренный Катаром самолет пройдет масштабную модернизацию для обеспечения безопасности полетов в любых условиях. В сентябре он оценивал продолжительность работ примерно в 60 дней. Однако уже тогда он использовал самолет для поездки в Ирландию, а в октябре регулярно совершал на нем перелеты по США.

В последние месяцы в салоне самолета провели косметические улучшения, однако более масштабная модернизация пока не проводилась. По словам чиновников, самолет прошел частичную модернизацию и техническое обслуживание, однако неизвестно, завершены ли все необходимые работы. В дальнейшем ожидается более продолжительная модернизация, которая займет менее 60 дней.