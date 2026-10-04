Трамп вновь выбрал для полета старый президентский самолет вместо подарка Катара Трамп снова воспользовался старым самолетом вместо катарского

Москва4 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз предпочел старый самолет подаренному Катаром "первому борту" за 400 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома вылетел в Огайо с военной базы Эндрюс под Вашингтоном на борту бело-голубого лайнера вместо нового.

Накануне Трамп также воспользовался старым самолетом во время перелета в Алабаму на митинг сторонников.

Ранее глава Белого дома на катарском самолете прибыл в Турцию на саммит Североатлантического альянса. Однако из Анкары вылетел на старом президентском самолете.

Катар в 2025 году подарил американскому лидеру Boeing 747-8, стоимостью 400 миллионов долларов. Трамп стал пользоваться новым самолетом с июля 2026 года.