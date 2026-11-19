Зарубин рассказал о борьбе прессы за места на встрече Путина, Трампа и Си Зарубин показал работу прессы на переговорах Путина, Трампа и Си

Москва19 ноя Вести.Журналистам пришлось буквально бороться за лучшие места в зале, где проходят трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Кадры работы прессы на саммите АТЭС показал автор информационной службы "Вести" Павел Зарубин.

Итак, вот она, история на наших с вами глазах: лидеры России, Китая и США вместе. Церемония совместного фотографирования сейчас, полная тишина. Никто ничего не выкрикивает. Рукопожатий, как мы с вами видим, здесь нет. Будем следить за тем, что произойдет дальше рассказал он

Затем представители СМИ направились к залу, где проходит трехсторонняя встреча.

Мы теперь должны бежать в тот зал, где и пройдут переговоры. Передвигаемся. Нас просят передвигаться помедленнее и не кричать. Просят не кричать, но все равно, конечно, начинается очень активное движение. Смотрите, мы сейчас идем параллельно лидерам. Они вот там, я думаю, что вы видите, вот они вдали. И сейчас мы должны вбежать в зал. Надеюсь, что у нас это получится. Но пока вот охрана держит журналистов, держит пока. Сзади еще толпа журналистов сообщил Зарубин

После того как двери в зал открылись, началось настоящее сражение за лучшие места, рассказал Зарубин.

А вот теперь, теперь совсем придется непросто, вот та самая история, о которой я вам многократно говорил. Просто сражение. Но мы в этом сражении победили, заняли место. Итак, вот мы здесь. Мы с вами присутствуем вместе на историческом событии, смотрим, вместе с вами следим отметил он

Ранее сообщалось о начале трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на вилле "Цилиньюань" в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан".