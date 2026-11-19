Москва19 нояВести.Журналисты американского Белого дома заходят первыми перед встречей президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом рассказал автор ИС "Вести" Павел Зарубин в своем канале MAX.
Журналисты американского Белого дома заходят в резиденцию первыми, но есть нюанс: они заходят первыми потому, что вскоре здесь предстоит отдельная встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. А такая же отдельная встреча Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина уже произошла здесь еще наканунерассказал Зарубин
Ранее Зарубин показал кадры виллы, на которой пройдут переговоры Путина, Си и Трампа.