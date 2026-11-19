Зарубин о встрече Си с Трампом: журналисты США в резиденцию Си заходят первыми

Зарубин пояснил, почему американские журналисты заходят в резиденцию Си первыми Зарубин о встрече Си с Трампом: журналисты США в резиденцию Си заходят первыми

Москва19 ноя Вести.Журналисты американского Белого дома заходят первыми перед встречей президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом рассказал автор ИС "Вести" Павел Зарубин в своем канале MAX.

Журналисты американского Белого дома заходят в резиденцию первыми, но есть нюанс: они заходят первыми потому, что вскоре здесь предстоит отдельная встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. А такая же отдельная встреча Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина уже произошла здесь еще накануне рассказал Зарубин

Ранее Зарубин показал кадры виллы, на которой пройдут переговоры Путина, Си и Трампа.