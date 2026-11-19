"Исторически": Дмитриев о встрече лидеров России, США и КНР Дмитриев назвал исторической запланированную встречу Путина, Трампа и Си

Москва19 ноя Вести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что грядущая встреча президента РФ Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина является исторической.

В своей публикации в Х Дмитриев добавил смайлы с флагами государств и рукопожатиями между ними.

Исторически написал глава РФПИ

Ранее сообщалось, что переговоры Путина, Трампа и Си в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС запланированы на 9.30 по московскому времени.