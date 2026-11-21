Путин и Трамп отстаивают традиционные ценности, считает Дмитриев Дмитриев: Путин и Трамп отстаивают традиционные ценности

Москва21 ноя Вести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп отстаивают традиционные ценности цивилизации, противопоставляя их политике открытых границ. Такое мнение в соцсети X выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Президент Путин и президент Трамп отстаивают традиционные цивилизационные ценности - веру, семью, суверенитет, надежные границы, закон и порядок - противопоставляя их политике "открытых границ", попустительству в отношении преступности и деструктивной, антирелигиозной woke-идеологии написал Дмитриев

Позиции президентов России и США в противовес перечисленному Дмитриев назвал "битвой света и тьмы".

Ранее в Владимир Путин и Дональд Трамп почти час вели двусторонние переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне