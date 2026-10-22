Дмитриев подчеркнул важность российских удобрений для фермеров США Дмитриев: российские удобрения крайне важны для американских фермеров

Москва22 окт Вести.Поставки российских удобрений американским фермерам – крайне важная тема сотрудничества Москвы и Вашингтона. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Во время пресс-конференции на полях XIX Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле он прокомментировал недавние заявления президента России Владимира Путина.

Ну, президент вчера говорил, во-первых, про удобрения. И мы видим, что опять-таки, вот для американских фермеров российские удобрения, поставки российских удобрений - это крайне важно считает Дмитриев

Ранее Путин подчеркнул, что Россия обладает возможностью в больших количествах поставлять удобрения в США, чтобы обеспечить потребности американских фермеров.