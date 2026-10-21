Москва21 окт Вести.Россия может начать поставлять американским фермерам не только дизельное топливо, но и удобрения. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

Россия может помочь американским фермерам не только дизельным топливом, но и удобрениями написал он

По его словам, развитие экономического сотрудничества между странами отвечает интересам обеих, а также способствует международной безопасности.

Дмитриев также раскритиковал подход к отношениям с Россией, который проводила администрация бывшего президента США Джо Байдена, назвав его "идеологическим разжиганием войны".

Ранее, 9 октября, президент США Дональд Трамп анонсировал поставки российского дизельного топлива объемом 300 тысяч тонн с последующим увеличением до 500 тысяч тонн в ноябре и еще 1 миллион тонн позднее. Дополнительно, по его словам, Россия сможет экспортировать 3 миллиона тонн топлива.

В тот же день российская сторона подтвердила готовность поставлять дизель на американский и мировой рынки. Минфин США разрешил соответствующие операции до 7 апреля 2027 года.