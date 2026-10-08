Reuters: РФ и США обсудили привлечение инвестора к "Северному потоку"

РФ и США ведут переговоры о привлечении инвестора к "Северному потоку" Reuters: РФ и США обсудили привлечение инвестора к "Северному потоку"

Москва8 окт Вести.Россия и США провели переговоры по вопросу привлечения американского инвестора в финансирование газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", утверждает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

По данным источников агентства, в переговорах принимали участие в том числе зять американского президента Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Высокопоставленные российские и американские чиновники ... провели переговоры о возможном привлечении американского инвестора к проекту газопроводов "Северный поток" пишет Reuters

При этом неназванный представитель Белого дома заявил агентству, что в последнее время обсуждений по "Северному потоку не было. Официальных данных не поступало ни от одной из сторон.

Взрывы на "Северных потоках" были совершены 26 сентября 2022 года.