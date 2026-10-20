Москва20 окт Вести.Россия, в отличие от правительства канцлера ФРГ Фридриха Мерца, не исключает возможности восстановить работу газопроводов "Северный поток 1 и 2", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.

Мы не будем поступать как канцлер ФРГ Мерц, который сказал, что они в жизни не восстановят "Северные потоки". Да, это в 3-4 раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами цитирует Лаврова пресс-служба МИД РФ

Россия готова восстанавливать отношения с теми, кто действует честно, но будет делать это только в тех сферах, которые интересны и полезны Москве, подчеркнул дипломат.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у РФ есть возможность поставлять газ в Европу по уцелевшей нитке газопровода "Северный поток", а остальные три, вероятно, могут быть восстановлены.

Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, взрывы на газопроводах стали актом террористического саботажа против энергетической инфраструктуры Европы.