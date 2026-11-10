Москва10 ноя Вести.Подрыв газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" осуществлен под руководством кураторов из Лондона, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье для газеты "Коммерсантъ".

Обыденными проявлениями недобросовестной конкуренции стали односторонние ограничительные меры и их распространение на третьи юрисдикции, кражи суверенных активов, террористические атаки на критическую инфраструктуру, как это было с подрывом газопроводов "Северные потоки" под руководством кураторов из Лондона приводит "Коммерсантъ" слова Лаврова

При этом устроители диверсий на "Северных потоках" до сих пор не привлечены к ответственности, подчеркнул Лавров.

Взрывы на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала у Запада сведения по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.