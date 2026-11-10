Москва10 ноя Вести.Украина игнорирует призывы американского президента Дональда Трампа перестать провоцировать энергокризис.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров написал в своей статье "Мировая экономика и ее связи с международной безопасностью" для газеты "Коммерсант".

Чувствуя безоглядную поддержку Евросоюза, киевский режим уверовал в свою безнаказанность, осуществляя террористические атаки на критически важную инфраструктуру, причем не только российскую. Неоднократно наносились удары по структурам Каспийского трубопроводного консорциума, среди главных акционеров которого - Казахстан и США. Призывы президента США Дональда Трампа к Украине перестать провоцировать энергокризис игнорируются написал глава МИД РФ

Он также напомнил, что организаторы диверсий на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" все еще не понесли наказания.

По словам министра, подрыв "Северных потоков" был осуществлен под руководством кураторов из Лондона.

Взрывы на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

Между тем, ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что нужно немедленно прекратить атаки на сотрудников Запорожской атомной электростанции.