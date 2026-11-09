Москва9 нояВести.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что нужно немедленно прекратить атаки на сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Утром в понедельник при ударе беспилотника погиб электрослесарь Запорожской АЭС, который ехал на свою смену.
Все подобные нападения на работников атомных электростанций должны быть немедленно прекращеныговорится в заявлении Гросси в соцсети X в аккаунте МАГАТЭ
В конце октября на ЗАЭС сообщали о 12 сотрудниках, погибших с апреля. Третьего ноября при атаке дрона погибла работница Запорожской АЭС.