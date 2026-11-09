Гросси призвал немедленно прекратить атаки на сотрудников ЗАЭС Глава МАГАТЭ призвал прекратить атаки на работников Запорожской АЭС

Москва9 ноя Вести.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что нужно немедленно прекратить атаки на сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Утром в понедельник при ударе беспилотника погиб электрослесарь Запорожской АЭС, который ехал на свою смену.

Все подобные нападения на работников атомных электростанций должны быть немедленно прекращены говорится в заявлении Гросси в соцсети X в аккаунте МАГАТЭ

В конце октября на ЗАЭС сообщали о 12 сотрудниках, погибших с апреля. Третьего ноября при атаке дрона погибла работница Запорожской АЭС.