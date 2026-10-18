"План Трампа остался на бумаге": Лавров указал на невыполнение резолюции по Газе Лавров: план Трампа по урегулированию вокруг Газы остается только на бумаге

Москва18 окт Вести.План Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа до сих пор не реализован и остается лишь на бумаге. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции, в которой участвовали министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни и генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мухаммед аль-Будайви.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что год назад Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку этого плана.

Обусловлено наше согласие с тем, что была принята резолюция год назад в Совете Безопасности в поддержку так называемого плана Трампа по сектору Газа. Нас тогда уверяли и у нас, у китайских друзей, были сомнения в том, что это правильный подход, поскольку он совершенно был изолирован от цели создания палестинского государства, но, учитывая просьбы самих палестинцев, мы не стали возражать против этой резолюции, но вот год прошел. План Трампа, к сожалению, остается на бумаге сказал Лавров

По словам Лаврова, параметры, изложенные в резолюции относительно контроля в секторе Газа, не соблюдаются, и ситуация развивается вопреки договоренностям.

Те параметры, которые были изложены в той резолюции, в плане Трампа относительно того, как осуществляется контроль в секторе Газа, они не уважаются, и все происходит совсем наоборот подчеркнул министр

Он добавил, что стороны договорились продолжать добиваться справедливости для палестинского народа в рамках дальнейших совместных действий в ООН. Кроме того, Лавров сообщил, что на встрече обсуждалась ситуация в Сирии, Ливии, Ливане и Судане. Россия выступает за выполнение резолюций Совета Безопасности ООН по всем этим конфликтам. Министр также обратил внимание на проблему неисполнения решений СБ, приведя в пример саботаж резолюции 2022 от 2015 года, которая одобряла Минские договоренности по Украине.

В завершение Лавров поблагодарил коллег из стран Залива за взвешенную позицию по украинским делам и усилия в решении гуманитарных вопросов, включая воссоединение детей с семьями и обмен военнопленными.