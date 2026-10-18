Москва18 октВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил коллег из Совета сотрудничества государств Персидского залива за взвешенный подход касательно конфликта на Украине. Об этом глава МИД заявил на совместной с главой МИД Бахрейна и генсеком ССАГПЗ пресс-конференции по итогам девятого раунда министерского заседания Стратегического диалога Россия — ССАГПЗ в Манаме.
Поблагодарили наших коллег за их взвешенную, объективную позицию по украинским деламотметил Лавров
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что подробно проинформировал партнеров о текущем развитии событий на Украине. Он подчеркнул, что Москва высоко ценит взвешенную и непредвзятую позицию государств Персидского залива по этому вопросу.
Лавров отдельно отметил деликатную и эффективную посредническую работу ряда стран региона, которые без лишнего публичного шума помогают решать острые гуманитарные задачи. В частности, речь идет о содействии в возвращении и воссоединении детей с семьями, проведении обменов военнопленными, а также передаче тел погибших военнослужащих, констатировал министр.
Ранее в ходе пресс-конференции в Манаме Лавров заявил, что Владимир Зеленский не хочет двигаться к договоренностям, ведь они влекут конец его режима.