Лавров выразил признательность странам Персидского залива за позицию по Украине Лавров поблагодарил страны Персидского залива за позицию по Украине

Москва18 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил коллег из Совета сотрудничества государств Персидского залива за взвешенный подход касательно конфликта на Украине. Об этом глава МИД заявил на совместной с главой МИД Бахрейна и генсеком ССАГПЗ пресс-конференции по итогам девятого раунда министерского заседания Стратегического диалога Россия — ССАГПЗ в Манаме.

Поблагодарили наших коллег за их взвешенную, объективную позицию по украинским делам отметил Лавров

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что подробно проинформировал партнеров о текущем развитии событий на Украине. Он подчеркнул, что Москва высоко ценит взвешенную и непредвзятую позицию государств Персидского залива по этому вопросу.

Лавров отдельно отметил деликатную и эффективную посредническую работу ряда стран региона, которые без лишнего публичного шума помогают решать острые гуманитарные задачи. В частности, речь идет о содействии в возвращении и воссоединении детей с семьями, проведении обменов военнопленными, а также передаче тел погибших военнослужащих, констатировал министр.

Ранее в ходе пресс-конференции в Манаме Лавров заявил, что Владимир Зеленский не хочет двигаться к договоренностям, ведь они влекут конец его режима.