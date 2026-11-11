Лавров: делегация Украины была настроена предметно на встрече в Абу-Даби

Лавров раскрыл настроение украинских переговорщиков на встрече в Абу-Даби Лавров: делегация Украины была настроена предметно на встрече в Абу-Даби

Москва11 ноя Вести.Украинские переговорщики на трехсторонних переговорах в Абу-Даби были настроены предметно. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По его словам, трехсторонний формат переговоров оказался "наиболее оправданным".

Как я понимаю, комментарии по итогам этих переговоров в Абу-Даби все стороны сделали более-менее позитивные. Я сейчас не беру в расчет [главу киевского режима Владимира] Зеленского, он постоянно играет в какие-то свои собственные игры. Но переговорщики его, судя по всему, были предметно настроены сказал Лавров

Также министр заявил, что президент России Владимир Путин определит дальнейшую линию после доклада главы российской делегации Владимира Мединского и встречи с делегацией США.