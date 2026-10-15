Лавров заявил, что Россия не отказывалась от переговоров по Украине

Лавров: Россия не отказывалась от переговоров по Украине Лавров заявил, что Россия не отказывалась от переговоров по Украине

Москва15 окт Вести.Россия никогда не отказывалась от политико-дипломатического урегулирования конфликта в Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам седьмого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку.

Министр комментировал циркулирующие в международном пространстве слухи о подготовке новых мирных инициатив.

Значит, будет все решаться на основе действий наших вооруженных сил, как об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, при всей нашей готовности к нормальным, вменяемым, честным переговорам сообщил министр

До этого Лавров также высказывался на тему энергетического перемирия, заявляя, что глава киевского режима Владимир Зеленский не заслужил передышку в рамках так называемого энергетического перемирия РФ и Украины.