Посол России: Швеция не стремится найти виновных в подрыве "Северных потоков" Посол России: Швеция не спешит найти виновных в подрыве "Северных потоков"

Москва21 авг Вести.Швеция не взаимодействует с Россией по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" и не стремится установить виновных, заявил посол России в Швеции Сергей Беляев в интервью РИА Новости.

Власти Швеции проводили расследование, но прекратили его в феврале 2024 года, сославшись на то, что оно не относится к юрисдикции страны.

В Стокгольме, по всей видимости, хорошо понимают, кто стоит за этим преступлением, и не стремятся установить виновных. Работает логика безоглядной поддержки киевского режима и стремления нанести как можно больший ущерб России. Никакие другие соображения, в том числе обеспечения незыблемости международного права, Стокгольмом в расчет не принимаются приводит РИА Новости слова Беляева

Взрывы на российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2" - произошли 26 сентября 2022 года.

Германия, Швеция и Дания не исключили целенаправленной диверсии.

Оператор "Северного потока" - Nord Stream AG - отмечал, что разрушения на газопроводах огромны, а сроки ремонта оценить невозможно.

Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала сведения по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.