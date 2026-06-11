В Лондоне завершился процесс по иску оператора "Северных потоков" к страховщикам

В Лондоне закончился суд по "Северным потокам" В Лондоне завершился процесс по иску оператора "Северных потоков" к страховщикам

Москва11 июн Вести.В коммерческом подразделении Высокого суда Лондона объявили о завершении судебного разбирательства по делу о страховых выплатах компании-оператора подорванных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Окончательное решение станет известно после 29 июня.

Как сообщили РИА Новости в судебной инстанции, слушания больше проводиться не будут.

Процесс завершился, слушаний больше не будет. Решение будет вынесено после 29 июня сказал собеседник агентства

Речь идет о тяжбе между Nord Stream AG и страховыми компаниями Lloyd's of London и Arch Insurance, которые отказались покрывать ущерб от терактов на сумму €580 млн.

Истец настаивает, что газопроводы не находились в зоне боевых действий на Украине, поэтому инцидент подпадает под страховое покрытие. Ответчики, в свою очередь, утверждают, что условия договора не распространяются на ущерб, причиненный в результате войны или по приказу государства, при этом адвокаты отказываются выяснять, какая именно страна стоит за диверсией. Ранее в материалах суда отмечалось, что восстановление поврежденной инфраструктуры может занять около трех лет.

Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России квалифицировала произошедшее как акт международного терроризма.