Москва11 июн Вести.Европа может потерять порядка 1,5 млн рабочих мест из-за нынешнего энергетического кризиса, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов в интервью ИС "Вести".

На фоне энергокризиса европейцы пристально следят за судебным процессом по "Северным потокам", где определяется в какие сроки и кем будут восстановлены газопроводы, а также обязаны ли страховые компании возмещать ущерб.

На фоне ситуации в Персидском заливе ситуация еще усугубилась, поскольку полностью прекращены поставки в Европу газа из Катара, который один из главных производителей СПГ. И в результате европейская экономика продолжает сворачиваться, и, по прогнозам, в результате нынешнего энергетического кризиса будет потеряно почти 1,5 млн рабочих мест отметил Андрианов

Поврежденный в результате взрывов газопровод "Северный поток" может быть восстановлен за три года, сообщил РБК со ссылкой на материалы Высокого суда Лондона по спору Nord Stream AG (оператор газопровода) со страховщиками Lloyd's Insurance Company и Arch Insurance.