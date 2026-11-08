МИД РФ: Евросоюз отказался дать политико-правовую оценку теракту на "Севпотоках" МИД России: ЕС не захотел оценивать подрыв "Севпотоков" политически и юридически

Москва8 ноя Вести.Европейский союз (ЕС) воздержался от политической и юридической оценки теракта на нитках трубопровода "Северный поток", сообщил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Комментарий дипломат сделал в связи с 15-летием с момента введения в эксплуатацию первой нитки этого газопровода.

Прошло уже четыре года с того момента, когда в Балтийском море были подорваны трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2", в результате чего три из четырех ниток были выведены из строя напомнил собеседник агентства

Масленников констатировал, что "за все это время в ЕС толком так и не смогли, да и не захотели дать ни политическую, ни юридическую оценку произошедшему".

Сначала даже пытались возложить ответственность за содеянное на нашу страну. Потом все-таки от этой абсурдной версии отказались, но все равно устроили из расследования фарс напомнил дипломат

Он добавил, что власти Германии, Дании и Швеции уклонялись от взаимодействия с российскими правоохранительными органами, игнорируя запросы со стороны России, а также пытались затянуть установление всех обстоятельств теракта, "что позволяло западникам" не допустить международного расследования под эгидой Совета Безопасности ООН.

Шведские и датские изыскания завершились ничем, германская фемида также потратила четыре года, по сути, впустую отметил Масленников

По его словам, теракт на "Северных потоках" не только разрушил физическую инфраструктуру, но и подорвал доверие между Россией и Европой.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил о наличии у России возможности поставлять газ в Европу по уцелевшей нитке газопровода "Северный поток", а остальные три, вероятно, могут быть восстановлены.

Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, взрывы на газопроводах стали актом террористического саботажа в отношении европейской энергетической инфраструктуры.