Москва12 октВести.Москва рассчитывает на беспристрастность и объективность судебного процесса по делу о терактах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что российская сторона ожидает оглашения официального вердикта по итогам расследования.
Ожидаем объективности, мы ожидаем объявления вердиктаподчеркнул Песков
Взрывы на двух магистральных экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. Власти ФРГ, Дании и Швеции классифицировали произошедшее как преднамеренную диверсию.