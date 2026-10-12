Песков заявил, что Москва ждет объективности от суда по "Северным потокам"

Песков: Россия ожидает объективности и оглашения вердикта по "Северным потокам" Песков заявил, что Москва ждет объективности от суда по "Северным потокам"

Москва12 окт Вести.Москва рассчитывает на беспристрастность и объективность судебного процесса по делу о терактах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона ожидает оглашения официального вердикта по итогам расследования.

Ожидаем объективности, мы ожидаем объявления вердикта подчеркнул Песков

Взрывы на двух магистральных экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. Власти ФРГ, Дании и Швеции классифицировали произошедшее как преднамеренную диверсию.