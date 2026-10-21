Нимайер призвал возобновить поставки газа из РФ по "Северному потоку" Нимайер: ФРГ нужно возобновить импорт газа из России по "Северному потоку"

Москва21 окт Вести.Германии стоит возобновить импорт газа из России, используя уцелевшую после терактов 2022 года нитку газопровода "Северный поток-2". Такое мнение высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости.

Я считаю, что нужно немедленно сделать исключение из санкций и запустить имеющуюся нитку "Северного потока-2"​​​. Это можно сделать, нужна только лицензия сказал Нимайер

По его мнению, Вашингтон в своих интересах пошел на договоренности с Москвой по поставкам топлива, и для Германии нет причин не поступить аналогичным образом.

Это было бы моментальным решением наших проблем, и мы смогли бы вернуться к нормальным отношениям с Россией, по меньшей мере в энергетике. Но потом стоило бы снять санкции [с России] и во всех других сферах отметил политик

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, в отличие от правительства канцлера ФРГ Фридриха Мерца, не исключает возможности восстановить работу газопроводов "Северный поток 1 и 2". Россия готова восстанавливать отношения с теми, кто действует честно, но будет делать это только в тех сферах, которые интересны и полезны Москве, добавил дипломат.