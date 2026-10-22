Москва22 окт Вести.Полный отказ ФРГ от российского газа приведет к перегрузке терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Об этом предупредил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Он подчеркнул в беседе с РИА Новости, что ситуация может быть очень тяжелой, так как Германии придется положиться на импорт СПГ из Норвегии и особенно из США, а терминалов всего четыре.

Будет очередь из газовозов в Северном море. Заменить российский газ на 100% невозможно сказал политик

Нимайер отметил, что главная проблема для Германии – дороговизна американского газа, поэтому опираться на поставки из США экономически невыгодно. До этого Германия запрашивала поставки газа у Катара, но из‑за блокировки судоходства в Ормузском проливе была вынуждена нарастить закупки у США.

Это огромная катастрофа заключил Нимайер

Ранее немецкий политик заявил, что Германии стоит возобновить импорт газа из России, используя уцелевшую после терактов 2022 года нитку газопровода "Северный поток-2". Нимайер отметил, что Вашингтон в своих интересах решил заключить сделку с Москвой по поставкам топлива, поэтому для ФРГ нет причин не поступить аналогичным образом.