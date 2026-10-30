Властям Германии не удастся заполнить газовые хранилища в срок В Минэкономики ФРГ признали невозможность заполнить газохранилища в срок

Москва30 окт Вести.Германия не успеет заполнить подземные хранилища газа до целевого уровня к установленному сроку 1 ноября. Об этом заявила официальный представитель министерства экономики ФРГ Сюзанне Унград на правительственном брифинге в Берлине.

Она уточнила, что в настоящее время уровень заполненности газовых хранилищ страны составляет порядка 62%, что ниже запланированного показателя в 70%. Представитель ведомства объяснила сложившуюся ситуацию эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, вызвавшей существенный рост цен на энергоресурсы.

Унград пояснила, что операторы хранилищ не понесут ответственности за недостижение целевых показателей, поскольку законодательство не предусматривает подобных санкций. Она также заверила, что невыполнение плана не создаст угроз для энергетической безопасности страны в предстоящий отопительный сезон.

По словам спикера, Германия располагает возможностями для оперативного привлечения дополнительных объемов сжиженного природного газа. В качестве гарантов стабильности поставок представитель министерства назвала четыре государственных СПГ-терминала в Вильгельмсхафене, Брунсбюттеле и Штаде, а также два частных комплекса компании Deutsche Regas.

Она добавила, что импорт СПГ будет продолжаться на протяжении всего отопительного сезона в дополнение к трубопроводным поставкам из Норвегии и других европейских государств.