Германия направит почти €245 млн на дополнительные закупки газа к зиме

ФРГ выделит почти 245 миллионов евро на дополнительные закупки газа на зиму Германия направит почти €245 млн на дополнительные закупки газа к зиме

Москва24 окт Вести.Германия заключила дополнительные контракты почти на 245 миллионов евро на поставку газа к зимнему периоду. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные оператора немецкого газового рынка Trading Hub Europe (THE).

Причина выделения дополнительных средств — заметно более низкий, чем обычно, уровень заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ).

На специальные тендеры, направленные на обеспечение безопасности поставок в феврале и марте 2027 года, пришлось около 107 миллионов евро. Еще 137 миллионов предусмотрены в рамках стандартных ежегодных тендеров THE, которые призваны снять возможные ограничения пропускной способности газотранспортной сети.

В THE пояснили, что такие соглашения являются страховкой на случай резкого роста потребности в топливе. Они должны стимулировать компании дольше удерживать газ в хранилищах и при необходимости закачивать дополнительные объемы.

По состоянию на 21 октября, немецкие ПХГ заполнены только на 61,1%, хотя в аналогичном периоде 2025 года этот показатель составлял 75,4%.

Ассоциация операторов подземных хранилищ газа (INES) предупредила, что если зима окажется холодной, то газохранилища в Германии могут полностью опустеть к началу февраля 2027 года.

Эксперты исходят из того, что к 1 ноября уровень заполненности ПХГ в ФРГ составит максимум 77% — технически поднять его выше невозможно. При очень суровой зиме, как в 2010 году, названного объема не хватит всем потребителям, что может привести к дефициту топлива.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее заявил, что договоренность о поставках российского дизтоплива в Соединенные Штаты окажет на глобальный рынок позитивный эффект.