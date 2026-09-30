Москва30 сен Вести.Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе распорядилась, чтобы государственная энергетическая компания SEFE (до национализации - Gazprom Germania, бывшая дочерняя структура "Газпрома") увеличила объемы закупки и закачки природного газа в подземные хранилища. Об этом со ссылкой на источники в министерстве экономики ФРГ сообщила газета Handelsblatt.

Министр экономики Катарина Райхе (ХДС) поручила принадлежащей федеральному правительству энергетической компании Sefe увеличить объемы закачки природного газа говорится в публикации издания

Как отмечает Handelsblatt, соответствующее решение было принято вечером во вторник и согласовано с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Поводом для распоряжения стал невысокий уровень наполненности немецких газохранилищ, который в Берлине расценивают как источник геополитических рисков.

В середине сентября Райхе уже давала SEFE поручение закупать газ для подземных хранилищ в преддверии зимы - привлечение госкомпании к этой задаче означало разворот прежнего курса правительства ФРГ, которое до тех пор не допускало государственного вмешательства в процесс заполнения хранилищ. Ранее министр выступала против такого вмешательства, чтобы не спровоцировать рост цен.

В настоящее время немецкие хранилища заполнены на 57%, тогда как в предыдущие годы средний показатель в сентябре составлял порядка 70%. Участники газового рынка, как указывает издание, недостаточно активно выбирают забронированные ими объемы. Ассоциация операторов подземных хранилищ газа предупреждала, что при холодной зиме хранилища в Германии могут опустеть уже к началу февраля 2027 года, что обернется дефицитом топлива и для промышленности, и для населения. Специалисты исходят из того, что к 1 ноября наполненность ПХГ составит максимум 77%, поскольку выше технически невозможно, и при очень суровой зиме, как в 2010 году, такого объема всем потребителям не хватит.

Параллельно продолжается арбитражный спор SEFE с "Газпром экспортом". 31 марта был подан соответствующий иск, а 8 июня Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил компании продолжать разбирательство за рубежом; заявление касалось приведения в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения. Национализация SEFE правительством Германии была проведена после февраля 2022 года.

22 ноября 2025 года руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что Германии предстоит еще несколько лет импортировать российский газ через SEFE, поскольку "эти поставки государство не может ограничить без европейского санкционного режима". Он добавил, что при расторжении SEFE договоренностей компании все равно пришлось бы платить, а Россия "смогла бы повторно продать этот газ".