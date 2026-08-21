Москва21 авг Вести.Основательница партии BSW (прежде "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Сара Вагенкнехт потребовала отставки министра экономики ФРГ Катерины Райхе из-за низкой заполненности газохранилищ и призвала возобновить закупки российского газа. Об этом сообщает агентство DPA.

Пустые газохранилища - это провал государства. Министр экономики Райхе несет ответственность за эту катастрофу и поэтому должна уйти в отставку заявила политик

По ее словам, недопустимо, "чтобы министр играла с энергетической безопасностью населения и тем самым еще сильнее взвинчивала цены для обычных семей и предприятий".

Вагенкнехт упрекнула Райхе в бездействии, напомнив, что исторические минимумы уровня газа в хранилищах фиксировались еще весной.

Нам нужен дешевый российский трубопроводный газ. "Северный поток" должен быть запущен! подчеркнула она

Политик добавила, что в случае прохождения BSW в ландтаги (законодательные органы - прим. ред.) Саксонии-Анхальт и Мекленбурга - Передней Померании партия будет выступать за возврат к газу из РФ, чтобы наполнить хранилища в кратчайшие сроки.

С критикой властей выступила и сопредседатель Левой партии Инес Швердтнер, обвинившая правительство в игре в "чиновничье микадо" с газовым резервом. Она предложила поручить государственной компании Sefe (до национализации - Gazprom Germania) заполнить хранилища, а расходы покрыть за счет налога на сверхприбыль нефтяных концернов.

Сейчас газохранилища ФРГ заполнены примерно на 49% - это самый низкий показатель с начала ведения учета в 2011 году, по данным Ассоциации операторов подземных хранилищ газа. В Минэкономики страны признали, что запасы пока "очень слабые", и призвали трейдеров закачивать газ, однако дефицита предстоящей зимой там не прогнозируют.