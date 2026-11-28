Bild: Германия рискует остаться без газа из-за рекордного опустошения хранилищ Bild: запасы газа в Германии упали ниже 54% — возможен дефицит зимой

Москва28 ноя Вести.Германия может столкнуться с нехваткой газа в зимние месяцы: подземные хранилища страны заполнены менее чем на 54%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 68%. Об этом пишет газета Bild.

Запасы топлива сокращаются десять дней подряд на фоне похолодания и роста энергопотребления. По состоянию на 26 ноября заполненность резервуаров достигла исторического минимума для этой календарной даты. Ассоциация операторов энергетических хранилищ INES предупредила, что при экстремальных морозах имеющихся резервов и текущих поставок может не хватить для нужд населения и промышленности.

Согласно расчетам специалистов, дефицит топлива при неблагоприятном погодном сценарии возможен с января по март 2027 года. Операторы призывают правительство ФРГ усовершенствовать механизмы подготовки к отопительному сезону.

Вместе с тем Федеральное сетевое агентство Германии пока не видит признаков нехватки газа. Ведомство рассчитывает на стабильные трубопроводные поставки из Норвегии и соседних стран, а также на импорт сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее "Газпром" сообщил об очередном рекорде отбора газа из европейских хранилищ: исторические максимумы для соответствующих календарных дат фиксируются четвёртый день подряд. Особенно интенсивно расходует топливо Германия, обладающая крупнейшими мощностями хранения газа в Европе.