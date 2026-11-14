Москва14 ноя Вести.Министерство экономики Германии разрабатывает законопроект, позволяющий возобновить работу резервных угольных электростанций для сокращения потребления газа, сообщает газета Der Tagesspiegel со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции.

По данным издания, инициатива связана с риском дефицита газа предстоящей зимой из-за низкого уровня заполненности немецких подземных хранилищ.

Сейчас резервные угольные электростанции преимущественно используются для обеспечения стабильности энергоснабжения в зимний период. Их операторам компенсируют расходы на содержание объектов, однако получать прибыль от продажи электроэнергии они не могут.

Новый законопроект предусматривает возможность временно вернуть такие станции на рынок электроэнергии в случае объявления чрезвычайного положения в сфере энергоснабжения.

Дополнительные мощности смогут предоставить предприятия, находящиеся в сетевом резерве, а также электростанции, на которые в 2026-2028 годах распространяются ограничения на сжигание угля. Согласно документу, задействовать их предполагается не позднее конца марта 2028 года.

Власти также намерены обязать операторов поддерживать готовность персонала и обеспечивать запасы топлива. Связанные с этим расходы планируется компенсировать в том числе за счет потребителей путем увеличения сетевых сборов.

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%.