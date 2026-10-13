Москва13 окт Вести.Министерство экономики Германии намерено сформировать дополнительный запас газа для использования в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на предварительный текст законопроекта.

Согласно проекту, цель резерва - хранить дополнительные объемы газа на случай экстремальных ситуаций, таких как диверсия или выход из строя важной инфраструктуры говорится в публикации

По данным Reuters, целевой объем нового резерва определен в 24 тераватт-часа. По расчетам, этого хватит на 30 дней использования при возникновении внештатных ситуаций. Финансовая нагрузка по наполнению резерва ляжет на потребителей: в тариф будет включена специальная надбавка. Первый период ее взимания должен начаться 1 октября 2027 года.