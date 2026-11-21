Bild: из-за отказа от газа из РФ миллионы немцев будут больше платить за свет

Миллионы немцев будут платить за свет больше из-за отказа ФРГ от газа из России Bild: из-за отказа от газа из РФ миллионы немцев будут больше платить за свет

Москва21 ноя Вести.Миллионам немцев с 2027 года придется платить больше за газ и электроэнергию из-за отказа Германии от поставок российских энергоносителей, заявило издание Bild со ссылкой на данные портала сравнения цен Verivox.

Стоимость электричества повысится в среднем на 8%, в то время как газ подорожает примерно на 14%. Эти изменения затронут около 3,7 миллиона немецких домохозяйств.

Одна из причин резкого скачка цен заключается в том, что Германии приходится закупать газ все дороже. После отказа от российского трубопроводного газа ФРГ закупает преимущественно сжиженный природный газ… Из-за войны [США и Израиля] с Ираном СПГ подорожал на мировом рынке говорится в публикации

Ранее газета Der Tagesspiegel сообщила о планах Германии возобновить работу угольных электростанций из-за нехватки газа.

Тем временем основательница партии BSW Сара Вагенкнехт возмутилась, что правительство канцлера Германии Фридриха Мерца неделями не может решить, нужно ли снижать налог на электроэнергию для жителей страны, но при этом без колебаний одобряет кредит на нужды Украины в 45 миллиардов евро. Политик констатировала, что эти траты в немалой степени лягут на немцев.