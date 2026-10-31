Новое решение ЕК по газу из России раскритиковали в Германии Политик Фронмайер: ЕК принимает безумное решение по газу из России

Москва31 окт Вести.Немецкий политик, замруководителя фракции "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер выступил против решения Европейской комиссии (ЕК) в отношении закупок российского газа.

Свое мнение по этому поводу Фронмайер выразил в соцсети Х.

Разве это не безумие? Сейчас Европейская комиссия исключает возможность возобновления закупок газа у России после окончания конфликта. Российский газ должен исчезнуть навсегда. А немцы должны продолжать платить ужасающие цены, потому что этого хочет Европейская комиссия высказался немецкий политик

Как следовало из данных биржевых площадок ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, цена газа в Евросоюзе увеличилась в 3,6 раза с начала 2026 года, или на 259,31%. Таким образом газ стал наиболее сильно подорожавшим товаром на мировых рынках по итогам отчетного периода.