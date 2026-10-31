Газ в Европе сильнее всего подорожал с начала года, цена выросла в 3,6 раза

Назван товар, сильнее всего подорожавший в Европе с начала года Газ в Европе сильнее всего подорожал с начала года, цена выросла в 3,6 раза

Москва31 окт Вести.Цена газа в Евросоюзе (ЕС) увеличилась в 3,6 раза с начала этого года, или на 259,31%. Таким образом газ стал наиболее сильно подорожавшим товаром на мировых рынках по итогам отчетного периода. Об этом свидетельствуют данные биржевых площадок ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые изучило РИА Новости.

Второе место среди самых подорожавших топливно-энергетических товаров занял газ в Великобритании: его цена выросла более чем в три раза, или на 239,55%. Третьим по темпам роста стоимости стал сжиженный природный газ на японском и южнокорейском рынках – он прибавил в цене 233,52%.

Среди продовольственных товаров наиболее заметный рост зафиксирован у риса – его стоимость увеличилась с начала года на 81,45%. На втором месте оказался ячмень (+40,11%), а на третьем – рапс (+33,6%).

В то же время есть и товары, которые существенно подешевели за отчетный период: лидерами по темпам снижения цены стали апельсиновый сок (-33,28%) и кофе (-18,15%).

В категории промышленных товаров и металлов больше всего прибавила в стоимости сталь в рулонах – цена поднялась на 52,83%.

Ранее Еврокомиссия предупредила население и промышленный сектор о сложной зиме из-за резкого роста цен на топливо в Европе.