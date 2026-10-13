WSJ: биржевая стоимость газа в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе достигли максимума с декабря 2022 года WSJ: биржевая стоимость газа в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров

Москва13 окт Вести.Цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе на биржевых торгах достигли максимальных отметок с декабря 2022 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Стоимость фьючерсных контрактов на ноябрь с поставкой на голландском хабе TTF в ходе сессии увеличилась на 2,89%.

На пике котировки поднимались до отметки в €86,79 за мегаватт-час, что при текущем валютном курсе соответствует $1019,83 за тысячу кубометров.

К полудню по московскому времени динамика роста ослабла, закрепившись на уровне 2,1%. При этом цена за тысячу кубометров топлива составила около $1011,47.

По оценке издания, рост цен обусловлен опасениями инвесторов по поводу достаточности поставок в зимний период.

Ранее сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах к концу отопительного сезона могут снизиться до 11%.