Холодная погода в Европе разогнала цены на газ Bloomberg: цены на газ в Европе подскочили из-за прогноза холодов

Москва23 ноя Вести.Цены на газ в Европе резко выросли после обновления прогнозов погоды: в Северо-Западной Европе похолодание может сохраниться до начала декабря. По данным Bloomberg, рынок также испытывает давление из-за ограниченных поставок СПГ на фоне войны США и Ирана.

23 ноября базовые европейские фьючерсы на газ подорожали на 8,6% - до 96,075 евро за 1 МВт·ч. Это максимальный внутридневной рост более чем за неделю. Запасы газа в хранилищах при этом остаются ниже сезонной нормы перед зимним пиком спроса.

Atmospheric G2 прогнозирует, что на этой неделе температура в Северо-Западной Европе будет на 3-5 градусов ниже средних значений за последние 30 лет, а в начале декабря отклонение может достичь 5-8 градусов. В Германии, Дании и Нидерландах также ожидается ослабление ветра, что способно снизить выработку ветряных электростанций.

Напряженность на рынке усиливают перебои с поставками СПГ. Несмотря на возобновление экспорта нефти из Персидского залива, поставки сжиженного газа остаются ограниченными из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Дополнительную конкуренцию за СПГ может создать похолодание в Азии, где температура ниже нормы ожидается в Японии, Южной Корее и ряде районов Китая.

Глава Equinor Андерс Опедал ранее предупреждал, что Европа входит в зиму более уязвимой из-за низких запасов газа: по его словам, они находятся на минимуме за 15 лет. На этом фоне европейские компании все чаще стремятся заключать долгосрочные контракты на норвежский трубопроводный газ.

По данным Gas Infrastructure Europe, к концу октября хранилища Европы были заполнены на 74,6-74,9%. В Германии, как писала Financial Times, уровень составлял около 62% при целевом показателе 80%.