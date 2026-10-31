Цена газа в Европе в октябре выросла почти втрое Средняя цена газа в Европе в октябре превысила 1 тыс. долларов

Москва31 окт Вести.В октябре 2026 года средняя стоимость 1 тыс. кубометров газа в Европе превысила максимальных с конца 2022 года 1 тыс. долларов. Цена выросла 2,6 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2025, следует из данных лондонской биржи ICE.

Так, 30 октября торги закрылись на уровне порядка 1190 долларов. Это на 41% больше по сравнению с концом предыдущего месяца: 30 сентября фьючерсы на газ торговались на отметке около 845 долларов за 1 тыс. кубометров.

Кроме того, котировки газа в Европе в октябре оказались на 12% выше средних цен сентября.