Германия стала лидером G20 по дороговизне электроэнергии Verivox: дороже всего электричество обходится домохозяйствам ФРГ

Москва30 авг Вести.Германия во втором квартале 2026 года заняла первое место среди стран G20 по стоимости электроэнергии для домохозяйств. Об этом свидетельствуют данные портала сравнения тарифов Verivox, проанализировавшего цены в 144 странах.

Средняя стоимость одного киловатт-часа для немецких потребителей составила 35,6 евроцента. Для сравнения, средний показатель по странам G20 достиг примерно 16,3 евроцента.

Следом за Германией среди крупнейших экономик расположились Италия, где киловатт-час стоил 34,5 евроцента, и Великобритания с показателем 32,4 евроцента. Во Франции цена составила 23,3 евроцента, в США - 18,3 евроцента.

По оценке Verivox, более 60% конечной стоимости электроэнергии в Германии формируют налоги, надбавки, пошлины и сетевые сборы. Само производство электричества составляет лишь около трети цены, которую платят частные потребители.

Средняя мировая стоимость электроэнергии в настоящее время составляет 15,1 евроцента за киловатт-час, что примерно на 30% выше показателя 2021 года.

Ранее сообщалось, что Германия может лишиться кредитного рейтинга ААА из-за рекордного государственного долга.