Москва30 авгВести.Германия во втором квартале 2026 года заняла первое место среди стран G20 по стоимости электроэнергии для домохозяйств. Об этом свидетельствуют данные портала сравнения тарифов Verivox, проанализировавшего цены в 144 странах.
Средняя стоимость одного киловатт-часа для немецких потребителей составила 35,6 евроцента. Для сравнения, средний показатель по странам G20 достиг примерно 16,3 евроцента.
Следом за Германией среди крупнейших экономик расположились Италия, где киловатт-час стоил 34,5 евроцента, и Великобритания с показателем 32,4 евроцента. Во Франции цена составила 23,3 евроцента, в США - 18,3 евроцента.
По оценке Verivox, более 60% конечной стоимости электроэнергии в Германии формируют налоги, надбавки, пошлины и сетевые сборы. Само производство электричества составляет лишь около трети цены, которую платят частные потребители.
Средняя мировая стоимость электроэнергии в настоящее время составляет 15,1 евроцента за киловатт-час, что примерно на 30% выше показателя 2021 года.
Ранее сообщалось, что Германия может лишиться кредитного рейтинга ААА из-за рекордного государственного долга.