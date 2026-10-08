Москва8 октВести.Германия не сможет удержать свою промышленную базу на прежнем уровне без ввода в эксплуатацию сохранившейся ветки газопровода "Северный поток - 2", заявил член комитета Бундестага по экономике и энергетике от Штеффен Котре (партия "Альтернатива для Германии", АдГ).
Необходимость запуска уцелевшей нитки трубопровода является ключевой для сохранения производства, отметил парламентарий.
Германия больше не сможет сохранить свою промышленную базу в том виде, в каком она была пять-шесть лет назад. Мы видим это уже сейчассказал Котре в интервью газете "Известия"
Котре отметил, что в условиях кризиса бизнес перемещает производственные площадки в регионы с более низкими издержками, а крупные предприятия расширяют свои площадки за границей.
Уцелевшая нитка "Северного потока - 2" может быть введена в эксплуатацию примерно за три месяца, заявил зампред парламентской фракции АдГ Маркус Фронмайер.
По его словам, эту оценку он получил на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ранее внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) Севим Дагделен заявила о необходимости образовать международную следственную комиссию, которая займется расследованием терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".