Ротфусс: запуск "СП" станет символом восстановления отношений между ФРГ и РФ Депутат Бундестага Ротфусс призвал к прозрачному и справедливому диалогу с РФ

Москва4 сен Вести.Взрыв газопровода "Северный поток" ("СП") нанес ущерб Германии, России и их двусторонним отношениям. В нынешних реалиях надо понять, в каком состоянии находится сам трубопровод. Понимать масштаб повреждений необходимо, чтобы в будущем восстановить поставки газа. Об этом заявил в документальном фильме Аркадия Мамонтова "Американский метод" немецкий политик, депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Райнер Ротфусс, сообщает ИС "Вести".

Работа уцелевшего участка газопровода возобновится, как только нормализуются отношения с РФ. По словам депутата, это станет возможным, если немецкое правительство сформирует партия АДГ.

Неповрежденную нитку газопровода можно ввести в эксплуатацию немедленно. Это станет символом восстановления отношений [между Германией и РФ]. Слишком далеко зашли с расширением НАТО на восток, не смогли удержать диалог, ситуация зашла в тупик. Пропаганда смогла утвердить нарратив о том, что стопроцентная вина за войну на Украине лежит на российской стороне. Это было попросту пагубно. Мы должны выстроить такой диалог, который обеспечит прозрачность и справедливость с обеих сторон, чтобы подобного больше никогда не повторилось. И ни Украина, ни РФ, ни Западная Европа не платили бы такую высокую цену, в том числе человеческими жизнями. Конечно, эту цену в первую очередь заплатили украинцы и русские, но это общеевропейский провал, который нельзя допустить вновь сказал Ротфусс

Подробности по "Северным потокам" могут разрушить отношения Украины и ФРГ.

Вторая линия "Северного потока" должна была пройти через Польшу, заявил президент РФ Владимир Путин.