BSW призвала к созданию международной следственной группы по "Северным потокам"

BSW выступила за международное расследование терактов на "Северных потоках" BSW призвала к созданию международной следственной группы по "Северным потокам"

Москва26 сен Вести.Необходимо создать международную следственную комиссию, которая немедленно начнет расследование терактов на газопроводах "Северный поток 1 и 2", заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) Севим Дагделен.

Она призвала восстановить поврежденные газопроводы, вновь ввести их в эксплуатацию и подчеркнула, что серьезного расследования их подрыва так и не было проведено.

Международную следственную комиссию – немедленно! Привлечь всех виновных к ответственности написала Дагделен в соцсети X

Ранее сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хруппала призвал возобновить работу "Северных потоков". В ответ глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и ФРГ сделают это вместе.