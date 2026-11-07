МИД: Запад провел черту под системой безопасности Европы МИД: действия Запада провели черту под европейской системой безопасности

Москва7 ноя Вести.Запад сам спровоцировал кризис европейской безопасности, который подвел для Москвы черту под прежней системой безопасности в Европе, отмечает МИД в докладе "Об усилиях СССР и России по утверждению коллективной безопасности".

Россия, как и СССР, никогда не имела дефицита доброй воли в вопросах, связанных с международным сотрудничеством в интересах обеспечения коллективной безопасности, отмечает МИД.

Спровоцированный Западом кризис европейской безопасности, потребовавшей от России решительных защитных мер в виде специальной военной операции, подвел для России черту под прежней системой безопасности в Европе подчеркивает МИД

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков сообщил, что Европейский союз (ЕС) и НАТО потерпели крах в вопросе обеспечения европейской безопасности, поскольку реальная система безопасности невозможна без участия Москвы.

Между тем глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Брюссель не намерен обсуждать с Москвой и Вашингтоном архитектуру безопасности Европы.