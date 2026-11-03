Москва3 ноя Вести.Концепция евроатлантической безопасности провалилась, Запад показал отсутствие готовности сотрудничать на честной основе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Министр отметил, что на протяжении долгого времени принцип равенства и неделимости безопасности пытались гарантировать в рамках концепции евроатлантической безопасности.

Эти попытки, как мы все знаем, провалились. Запад оказался неготовым к сотрудничеству на честной, равноправной основе сказал Лавров

Глава российского МИД также подчеркнул, что РФ никогда не закрывала дверь для Запада и не будет оказывать от взаимодействия с теми, кто отказался от враждебных намерений и настроен на согласование честного баланса интересов.