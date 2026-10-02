Масленников объяснил, почему диалог ЕС и НАТО с РФ не двигается с мертвой точки МИД РФ: НАТО и ЕС считают, что Запад проиграет, если учтут интересы России

Москва2 окт Вести.Диалог Евросоюза (ЕС) и НАТО с Россией не сдвинется с мертвой точки, пока преобладает ошибочное мнение, что любой учет российских интересов станет поражением для Запада

Об этом газете "Известия" рассказал директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Любые здравые инициативы о необходимости восстановления прямого диалога с Россией и обсуждения наших легитимных озабоченностей в ЕС и НАТО блокируются​​​. Пока в указанных структурах преобладает ошибочное мнение, что учет в какой бы то ни было форме российских интересов станет поражением для Запада, а не условием обеспечения подлинной стабильности и безопасности в Европе, мы не сдвинемся с мертвой точки рассказал дипломат

Между тем, президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что Москва не выдвигает никаких предварительных условий для восстановления отношений с Евросоюзом.

Кроме того, по словам Путина, Россия не стремится к развалу Европейского союза. При этом российский лидер добавил, что в случае столкновения с внешней агрессией Москва будет вынуждена дать соразмерный ответ.