Москва1 июл Вести.Военный корреспондент Александр Коц в статье для KP.RU перечислил имена всех участников теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".

Первым причастным к подрыву объектов Коц назвал Сергея Кузнецова, бывшего офицера Службы безопасности Украины и отставного капитана украинских вооруженных сил. Журналист напомнил, что при задержании у Кузнецова обнаружили второй паспорт на фамилию Кулинич. Отмечается, что он координировал операцию.

Следом Коц называет Владимира Журавлева, который был инструктором по дайвингу в киевской школе Scuba Family. Военкор заявил, что Журавлев является главным исполнителем теракта. Еще два участника, пишет Коц, - дайверша Валерия Чернышова и водолаз Евгений Успенский, который, по версии следствия, отвечал за взрывчатку.

Шкипером яхты выступил моряк из Одессы, который въезжал в Германию по фальшивым паспортам на имена Михаила Попова и Юрия Котенко, добавил Коц. Последним участником военкор называет некоего 52-летнего Всеволода.

Ранее телеканал ARD сообщил, что Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения гражданину Украины Сергею К., которого подозревают в причастности к подрывам газопроводов. По информации журналистов, генеральный прокурор ФРГ Йенс Роммель квалифицировал атаку как военное преступление.