Полянский: ФРГ расследует дело о подрыве "Северных потоков" в черепашьем темпе

Полянский заявил, что ФРГ медленно расследует дело о подрыве "Северных потоков" Полянский: ФРГ расследует дело о подрыве "Северных потоков" в черепашьем темпе

Москва17 сен Вести.Правоохранительные органы Германии расследуют дело о подрыве газопроводов "Северные потоки" в черепашьем темпе. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По его словам, это служит предлогом для недопуска расследования под эгидой СБ ООН.

За время, прошедшее с момента этого теракта, безрезультатно завершились датское и шведское расследования​​​. Осталось лишь идущее черепашьими темпами немецкое сказал Полянский, выступая на закрытом заседании постсовета ОБСЕ

29 августа сообщалось, что защита обвиняемого в соучастии в подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" украинца Сергея Кузнецова намерена выдать диверсию за самооборону, сорвав тем самым запланированный на осень судебный процесс в Гамбурге.