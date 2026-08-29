Москва29 авг Вести.Защита украинского гражданина Сергея Кузнецова, обвиняемого в соучастии в теракте на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", пытается сорвать судебный процесс в немецком Гамбурге, намеченный на осень. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

По информации журналистов, адвокат обвиняемого Илья Новиков (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) стремится сделать так, чтобы судебное производство вообще не открывалось. В качестве обоснования сторона защиты утверждает, что "если это нападение было совершено так, как утверждает федеральная прокуратура ФРГ, то оно являлось не уголовным преступлением, а законным актом военной самообороны".

При этом, напомнило издание, Федеральный Верховный суд Германии придерживается другого мнения. Так, суд подчеркивает, что подрыв объектов подпадает под статью об уголовном преступлении, а не под международный военный конфликт.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что немецкая юстиция обладает полной свободой действий в деле о подрыве трубопроводов и готова разъяснить это Киеву.